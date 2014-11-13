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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 03:16 BJT

纽约期市：ICE可可期货跌至九个半月低位，因投资者大举抛售

路透纽约/伦敦11月13日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四放量下跌至九个半月低位，因技术卖出信号促使投资者结清多头头寸。阿拉比卡咖啡期货升至200日移动均线之上。

原糖期货走低，从周三触及的高位回落。

ICE-3月可可期货 收跌46美元，或1.6%，报每吨2,821美元，稍早触及1月底以来次月合约最低2,780美元。

在周五12月合约 的首个交割通知日前，市场连续第二日大幅走低，在该合约跌穿今年稍早触及的低位，跌至始于2011年低位的反弹趋势的38.2%费波纳奇回档位之下后，市场出现技术性卖盘。

交易商称，部分商业交易商利用价格回落的机会买入。

LIFFE-3月可可期货 收跌12英镑，或0.6%，报每吨1,873英镑，盘中跌至5月以来最低1,844英镑。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收涨4.40美分，或2.3%，报每磅1.9315美元，连涨第三日，且从周一触及的六周低位1.8540美元反弹。

LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 收涨34美元，或1.7%，报每吨2,075美元。

ICE-3月原糖期货 收跌0.35美分，或2.1%，报每磅16.01美分。LIFFE-3月白糖期货 急跌10.00美元，或2.3%，报每吨424.10美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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