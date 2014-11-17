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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 04:40 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货走低，因巴西降雨和技术卖出信号

路透纽约/伦敦11月17日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一录得三周半最大单日跌幅，因最大生产国巴西降雨缓解旱情，且巴西雷亚尔走软。

雷亚尔走软还拖累ICE原糖期货回落。纽约可可期货上扬，受助于低吸买盘和超卖后出现的技术性反弹。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 下跌4.55美分，或2.3%，收报每磅1.9180美元，为10月22日以来最大单日跌幅。

近几周巴西主要咖啡豆种植区米纳斯吉拉斯州迎来降雨，以及巴西雷亚尔走软重压阿拉比卡咖啡期货。雷亚尔兑美元徘徊在六年低位附近。

咖啡期价尾盘跌穿100日移动均线切入位1.9377美元，在收盘前最后几分钟扩大跌幅。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌9美元，或0.4%，报每吨2,065美元，因最大种植国越南收割了大量咖啡豆。

ICE-3月原糖期货 回落0.13美分，或0.8%，收报每磅15.77美分。LIFFE-3月白糖期货 收跌2.60美元，或0.6%，报每吨416.10美元。

ICE-3月可可期货 上涨31美元，或1.1%，收报每吨2,828美元。LIFFE-3月可可期货 攀升16英镑，或0.9%，收报每吨1,879英镑。(完)

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