纽约期市：阿拉比卡咖啡期货走低，因巴西降雨和技术卖出信号

路透纽约/伦敦11月17日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一录得三周半最大单日跌幅，因最大生产国巴西降雨缓解旱情，且巴西雷亚尔走软。

雷亚尔走软还拖累ICE原糖期货回落。纽约可可期货上扬，受助于低吸买盘和超卖后出现的技术性反弹。