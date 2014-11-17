纽约期市：阿拉比卡咖啡期货走低，因巴西降雨和技术卖出信号

美国金融：美联储可能将减轻各银行董事会承担的监管压力--理事鲍威尔
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
路透纽约/伦敦11月17日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一录得三周半最大单日跌幅，因最大生产国巴西降雨缓解旱情，且巴西雷亚尔走软。
雷亚尔走软还拖累ICE原糖期货回落。纽约可可期货上扬，受助于低吸买盘和超卖后出现的技术性反弹。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 下跌4.55美分，或2.3%，收报每磅1.9180美元，为10月22日以来最大单日跌幅。
近几周巴西主要咖啡豆种植区米纳斯吉拉斯州迎来降雨，以及巴西雷亚尔走软重压阿拉比卡咖啡期货。雷亚尔兑美元徘徊在六年低位附近。
咖啡期价尾盘跌穿100日移动均线切入位1.9377美元，在收盘前最后几分钟扩大跌幅。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌9美元，或0.4%，报每吨2,065美元，因最大种植国越南收割了大量咖啡豆。
ICE-3月原糖期货 回落0.13美分，或0.8%，收报每磅15.77美分。LIFFE-3月白糖期货 收跌2.60美元，或0.6%，报每吨416.10美元。
ICE-3月可可期货 上涨31美元，或1.1%，收报每吨2,828美元。LIFFE-3月可可期货 攀升16英镑，或0.9%，收报每吨1,879英镑。(完)
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路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
路透华盛顿4月20日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 413.9 137.2 551.1 479.8 137.2 27,653.0 19,648.4 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 27.2 玉米 756.4 91.8 848.2 845.9 91.8 50,056.1 34,926.9 高粱 46.8 0.0 46.8
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。