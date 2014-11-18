纽约期市：低吸买盘推动阿拉比卡咖啡期货转跌为升，期糖走低

路透纽约/伦敦11月18日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二小涨，整日呈放量震荡走势，受低吸买盘提振。原糖期货回落，因预报称最大甘蔗种植国巴西将有降雨，且需求疲弱。

可可期货也走低，受累于最大种植国科特迪瓦的新作供应充裕。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.1美分，或0.6%，报每磅1.929美元，稍早受巴西近期降雨拖累跌至1.9025美元的低位。

降雨预报预计将扶助缓解最大甘蔗和咖啡豆种植国巴西的旱情。长期的干燥天气推升咖啡期价上月攀升至两年半高位。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 跟随阿拉比卡咖啡的走势，逆转稍早的颓势收涨3美元，或0.1%，报每吨2,068美元。

ICE-3月原糖期货 收跌0.06美分，或0.2%，报每磅15.71美分，因需求仍然迟滞。

LIFFE-3月白糖期货 回落1.50美元，或0.4%，收报每吨414.60美元。

ICE-3月可可期货 收跌19美元，或0.7%，报每吨2,809美元，徘徊在略高于上周触及的九个半月低位2,780美元的水准附近。LIFFE-3月可可期货 收跌8英镑，或0.4%，报每吨1,871英镑。(完)

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