纽约期市：低吸买盘推动阿拉比卡咖啡期货转跌为升，期糖走低

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透纽约/伦敦11月18日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二小涨，整日呈放量震荡走势，受低吸买盘提振。原糖期货回落，因预报称最大甘蔗种植国巴西将有降雨，且需求疲弱。
可可期货也走低，受累于最大种植国科特迪瓦的新作供应充裕。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.1美分，或0.6%，报每磅1.929美元，稍早受巴西近期降雨拖累跌至1.9025美元的低位。
降雨预报预计将扶助缓解最大甘蔗和咖啡豆种植国巴西的旱情。长期的干燥天气推升咖啡期价上月攀升至两年半高位。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 跟随阿拉比卡咖啡的走势，逆转稍早的颓势收涨3美元，或0.1%，报每吨2,068美元。
ICE-3月原糖期货 收跌0.06美分，或0.2%，报每磅15.71美分，因需求仍然迟滞。
LIFFE-3月白糖期货 回落1.50美元，或0.4%，收报每吨414.60美元。
ICE-3月可可期货 收跌19美元，或0.7%，报每吨2,809美元，徘徊在略高于上周触及的九个半月低位2,780美元的水准附近。LIFFE-3月可可期货 收跌8英镑，或0.4%，报每吨1,871英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%