纽约期市：阿拉比卡咖啡期货上扬，因预期全球供应短缺

路透纽约/伦敦11月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五上扬，因一行业机构预期，受巴西干旱和雷亚尔走强的影响，全球将出现供应短缺。

ICE原糖期货收盘基本持平，可可期货走低，受累于西非新作供应充裕。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.85美分，或近1%，报每磅1.907美元。该合约本周回落近3%。

路透报导，瑞士ED&F Man的咖啡分支Volcafe维持巴西2014/15年阿拉比卡咖啡豆产量预估在4,700万包不变。该公司称，今年全球供应缺口将扩阔至1,000万包。

Newedge USA的咖啡业务主管Rodrigo Costa表示，上述利好预估促使交易商空头回补。交易商在本周增加空头头寸。

LIFFE-1月罗布斯塔咖啡 收盘持稳在每吨2,078美元。

雷亚尔 走强扶助支撑咖啡涨势。

原糖期货基本持平，需求疲弱造成的拖累被雷亚尔走强带来的支撑所抵消。

ICE-3月原糖期货 收跌0.01美分，或0.06%，报每磅16.09美分。

LIFFE-3月白糖期货 收跌1美元，或0.2%，报每吨420.70美元。

ICE-3月可可期货 收跌7美元，或0.2%，报每吨2,822美元。LIFFE-3月可可期货 回落1英镑，或0.05%，收报每吨1,873英镑。(完)

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