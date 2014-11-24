纽约期市：阿拉比卡咖啡期货转升为跌，受累于尾盘的投资者抛售

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透纽约/伦敦11月24日 - 阿拉比卡咖啡期货周一收跌，交投清淡，受空头回补推动急升超过3%后，投资者抛售，使阿拉比卡咖啡期货转跌为升。
可可期货延续涨势，在升穿前日高位后吸引买家入市；原糖和白糖期货回落，因巴西降雨提振明年作物的生长前景。
在周四感恩节假期前，软商品市场交投普遍清淡。
交易商称，阿拉比卡咖啡期货受空头回补推动急升，但在清淡交投中受投机客卖盘拖累转升为跌。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.20美分，或0.1%，报每磅1.9050美元，盘中升至1.9780美元的高位。ICE-1月罗布斯塔咖啡期货 收涨21美元，或1%，报每吨2,099美元。
纽约可可期货跳涨。 ICE-3月可可期货 收涨44美元，或1.6%，报每吨2,866美元。伦敦3月可可期货 上扬20英镑，或1.1%，报每吨1,893英镑。
ICE-3月原糖期货 收跌0.09美分，或0.6%，报每磅16.00美分。ICE-3月白糖期货 回落3.00美元，0.7%，收报每吨417.70美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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