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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 04:21 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货转升为跌，受累于尾盘的投资者抛售

路透纽约/伦敦11月24日 - 阿拉比卡咖啡期货周一收跌，交投清淡，受空头回补推动急升超过3%后，投资者抛售，使阿拉比卡咖啡期货转跌为升。

可可期货延续涨势，在升穿前日高位后吸引买家入市；原糖和白糖期货回落，因巴西降雨提振明年作物的生长前景。

在周四感恩节假期前，软商品市场交投普遍清淡。

交易商称，阿拉比卡咖啡期货受空头回补推动急升，但在清淡交投中受投机客卖盘拖累转升为跌。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.20美分，或0.1%，报每磅1.9050美元，盘中升至1.9780美元的高位。ICE-1月罗布斯塔咖啡期货 收涨21美元，或1%，报每吨2,099美元。

纽约可可期货跳涨。 ICE-3月可可期货 收涨44美元，或1.6%，报每吨2,866美元。伦敦3月可可期货 上扬20英镑，或1.1%，报每吨1,893英镑。

ICE-3月原糖期货 收跌0.09美分，或0.6%，报每磅16.00美分。ICE-3月白糖期货 回落3.00美元，0.7%，收报每吨417.70美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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