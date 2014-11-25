纽约期市：阿拉比卡咖啡期货上扬，可可期货走低

路透纽约/伦敦11月25日 - 阿拉比卡咖啡期货周二在震荡交投中上扬，录得一周来最大单日涨幅，在巴西2015/16年收成前景更加明朗之前，投资者采取观望态度，技术性因素主导市场。可可期货录得近两周来最大单日跌幅。

原糖期货收盘基本持稳，之前公布的巴西甘蔗压榨数据与预期一致。

汤森路透初步数据显示，在周四美国市场因感恩节假期休市前，软商品市场成交量普遍低于均值。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收涨4.55美分，或2.4%，报每磅1.9505美元，在该合约升穿关键均线后，尾盘出现购买热潮。

“市场守住了(技术)支撑位，且从基本面来看，供应减少，”Price Futures Group的副总裁Jack Scoville表示。

1月罗布斯塔咖啡期货 收跌4美元，或0.2%，报每吨2,095美元。

可可市场，ICE-3月纽约可可期货 收跌42美元，或1.5%，报每吨2,824美元，因技术面和基本面前景越来越利空，促使投资者结清头寸。

ICE-3月伦敦可可期货 收跌20英镑，或1.1%，报每吨1,873英镑。

ICE-3月原糖期货 收盘持平在每磅16美分，盘中走势震荡，在跳升1.3%后转跌。

ICE-3月白糖期货 收跌1.90美元，或0.5%，报每吨415.80美元。(完)

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