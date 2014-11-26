版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 05:13 BJT

纽约期市：可可期货受技术买入信号带动升至两周高位，期糖上扬

路透纽约/伦敦11月26日 - 纽约可可期货周三升至两周高位，单日升幅为一个半月来最大，受技术面因素带动，但成交清淡。

洲际交易所(ICE)原糖期货上涨，因迹象显示主要消费地区的需求增加。阿拉比卡咖啡期货下滑，因主要出产国巴西迎来降雨。

在周四美国感恩节假期前，软商品成交普遍淡静。周四美国商品和能源期货及期权市场将休市。

ICE-3月纽约可可期货 大涨47美元或1.7%，报2,871美元，为11月12日来最高，今日升幅为10月10日来最大。交易商指因技术面信号转强，一交易员将技术图表形态形容为“上飘旗”。

周一和周二的低点都要比之前一日的低点高，带出利多技术信号，Vision Financial Markets商品经纪Boyd Cruel表示。

3月伦敦可可期货 收高23英镑，或1.2%，报每吨1,896英镑。

ICE-3月原糖期货 收高0.12美分，或0.8%，报每磅16.12美分。伦敦3月白糖期货 收高2.90美元，或0.7%，报每吨418.70美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.8美分，或0.4%，报每磅1.9425美元，1月罗布斯塔咖啡期货 微升1美元，报每吨2,096美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐