纽约期市：巴西降雨拖累糖期货下滑，可可期货上涨

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透伦敦11月27日 - 伦敦糖期货周四下滑，因主要出产国巴西降雨，预计有助于明年产量。可可期货小涨，罗布斯塔咖啡期货变动不大。
因今日为美国感恩节假期，美国商品、能源期货和期权市场休市，伦敦市场也成交清淡。
伦敦白糖期货在淡静交投中下滑，因交易员聚焦巴西的降雨和亚洲收割开始。
伦敦3月白糖期货 收低4.20美元，或1.0%，报每吨414.50美元。次月5月白糖期货 收低4.20美元，报425.00美元。
ICE-3月纽约可可期货 收高12英镑，或0.6%，报1,908英镑。
1月罗布斯塔咖啡期货 收平，报每吨2,096美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
====================================================================
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选