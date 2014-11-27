版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 02:05 BJT

纽约期市：巴西降雨拖累糖期货下滑，可可期货上涨

路透伦敦11月27日 - 伦敦糖期货周四下滑，因主要出产国巴西降雨，预计有助于明年产量。可可期货小涨，罗布斯塔咖啡期货变动不大。

因今日为美国感恩节假期，美国商品、能源期货和期权市场休市，伦敦市场也成交清淡。

伦敦白糖期货在淡静交投中下滑，因交易员聚焦巴西的降雨和亚洲收割开始。

伦敦3月白糖期货 收低4.20美元，或1.0%，报每吨414.50美元。次月5月白糖期货 收低4.20美元，报425.00美元。

ICE-3月纽约可可期货 收高12英镑，或0.6%，报1,908英镑。

1月罗布斯塔咖啡期货 收平，报每吨2,096美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐