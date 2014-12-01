纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡受尾盘大量买盘推动跃升，可可期货上扬

路透纽约/伦敦12月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一上涨，价格升破重要技术水准，因有关巴西大量出口令该国库存下降的预期升温。可可和糖期货亦上涨。
软性商品扳回此前跟随原油价格的跌幅。布兰特原油期货触及五年低位后转跌为升，收盘上涨。美元走软提振以美元定价的大宗商品，包括咖啡、纽约可可、以及糖。
ICE-3月阿拉比卡咖啡扳回稍早跌幅，结算价上涨2.95美分，或1.6%，报每磅1.904美元，受助于尾盘出现的一波买盘。
价格大涨，收于200日移动均线上方，从技术面看，通常被认为是利多的走势。
“不确定性导致市场大幅波动，”NickJen Capital执行合伙人Nicholas Gentile称，他所指的是市场怀疑最近的降雨是否来的及缓解该国旱情的影响。
周一数据显示，巴西上月出口下滑，但比之前作物季提高。
1月罗布斯塔咖啡期货 下跌11美元，或0.5%，报每吨2,063美元。
纽约可可期货创下10月中旬以来最大单日涨幅，受助于主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)到港量同比下滑。
ICE-3月纽约可可期货 结算价上涨53美元或1.9%，报每吨2,896美元。
出口商估算，当季前两个月到港47万吨，低于上年同期的51.8万吨。
3月伦敦可可期货 收高22英镑，或1.2%，报每吨1,918英镑。
ICE-3月原糖期货 收盘基本持平于每磅15.59美分。
伦敦3月白糖期货 收高0.20美元，或0.05%，报每吨407.10美元。(完)
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(编译 王丽鑫；审校 母红)