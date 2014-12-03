纽约期市：原糖触及两个半月低位，阿拉比卡咖啡期货从9月低位反弹

路透纽约/伦敦12月3日 - ICE期糖周三连续第四日刷新9月以来低点，受累于美元走强和油价近期大跌后担忧乙醇价格。

阿拉比卡咖啡期货在淡静交投中上扬，盘中一度跌至9月底以来最低水平，因预报称最大咖啡豆种植国巴西的种植区将迎来降雨。可可期货小幅走低，跟随商品市场普跌之势。

汤森路透CoreCommodity指数 回落0.2%，至2010年6月以来最低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员对美国经济的乐观评论推升美元 。

ICE-3月原糖期货 收跌0.15美分，或1%，报每磅15.09美分，盘中触及9月26日以来最低15.07美分。

“近期影响糖市的最大因素是油价的走势，”一位伦敦糖贸易行业消息人士称。

原油价格走疲削弱了从甘蔗中提炼的乙醇生物燃料的竞争力，促使加工商增加糖生产，减少乙醇生产。美国原油期货周一重挫至2009年的低位。

ICE-3月白糖期货 收跌4.10美元，或1%，报每吨396.30美元，盘中触及合约低位396.10美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.25美分，或0.1%，报每磅1.8365美元，在9月22日触及的低位1.83美元寻获技术支撑。ICE-1月罗布斯塔咖啡期货 收涨17美元，或0.8%，报每吨2,051美元。

纽约3月可可期货 收跌7美元，或0.3%，报每吨2,852美元。伦敦3月可可期货 收挫9英镑，或0.5%，报每吨1,895英镑。(完)

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