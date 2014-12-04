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货币新闻 | 2014年 12月 5日 星期五 03:50 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至两个半月低点，期糖转升

路透纽约/伦敦12月4日 - ICE阿拉比卡咖啡期货周四跌至两个半月低点，交投震荡，因市场缺乏买兴且主要种植国巴西预报降雨。期糖在跌至9月低点后反弹。

可可期货在清淡交投中小涨。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低1.2美分，或0.7%，报每磅1.8245美元，盘中触及两个半月最低的1.8110美元。

伦敦1月罗布斯塔咖啡期货 收低3美元，或0.2%，报每吨2,048美元。

ICE-3月原糖期货 收高0.12美分，或0.8%，报每磅15.21美分，盘中触及9月26日以来最低15.02美分。

伦敦3月白糖期货 收高0.10美元，或0.03%，报每吨396.40美元，盘中触及合约低位394.00美元。

可可期货小涨，伦敦市场在200日移动均线切入位遭遇阻力。纽约3月可可期货 收高13美元，或0.5%，报每吨2,865美元。伦敦3月可可期货 收高10英镑，或0.5%，报每吨1,905英镑。(完)

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