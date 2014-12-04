纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至两个半月低点，期糖转升

《香港报摘》--经济日报4月26日
--范智廉任滙丰控股主席六年半，今年将卸任，他认为，滙丰基础转好，资本、流动性及科技发展较其上任前更强，更有能力捕捉商机，重拾昔日光辉。
路透纽约/伦敦12月4日 - ICE阿拉比卡咖啡期货周四跌至两个半月低点，交投震荡，因市场缺乏买兴且主要种植国巴西预报降雨。期糖在跌至9月低点后反弹。
可可期货在清淡交投中小涨。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低1.2美分，或0.7%，报每磅1.8245美元，盘中触及两个半月最低的1.8110美元。
伦敦1月罗布斯塔咖啡期货 收低3美元，或0.2%，报每吨2,048美元。
ICE-3月原糖期货 收高0.12美分，或0.8%，报每磅15.21美分，盘中触及9月26日以来最低15.02美分。
伦敦3月白糖期货 收高0.10美元，或0.03%，报每吨396.40美元，盘中触及合约低位394.00美元。
可可期货小涨，伦敦市场在200日移动均线切入位遭遇阻力。纽约3月可可期货 收高13美元，或0.5%，报每吨2,865美元。伦敦3月可可期货 收高10英镑，或0.5%，报每吨1,905英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
--范智廉任滙丰控股主席六年半，今年将卸任，他认为，滙丰基础转好，资本、流动性及科技发展较其上任前更强，更有能力捕捉商机，重拾昔日光辉。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/26 英国 标售票息0-1/8%、2046年到期的通胀保值公 债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26 意大利 标售国库券 4/26 日本 标售三个月期贴现国库券 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透上海4月26日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8825元附近，较上日升值约8点。