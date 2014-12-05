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货币新闻 | 2014年 12月 6日 星期六 03:47 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至四个半月低点，可可期货升至三周高位

路透纽约/伦敦12月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跌至四个半月低点，技术性卖家涌入市场，该期货连跌第三周。可可期货在升至三周高位后缩减涨幅。

糖期货在清淡交投中下滑，受原油市场走势拖累。

阿拉比卡咖啡期货进一步远离上月所创的一个月高位，因短线交易商和投机商在跌势中出货。预报未来几日巴西主要咖啡种植带将有普遍降雨，部分投资人认为这也是利空因素。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 结算价下跌2.35美分，或1.3%，报每磅1.8010美元，盘中触及7月23日来最低的1.7895美元。本周该期货大跌3.9%。

ICE-3月罗布斯塔咖啡期货 收低10美元，或0.5%，报每吨2,038美元。

纽约3月可可期货 结算价上涨25美元，或0.9%，报每吨2,890美元，盘中升至三周最高的2,913美元。

伦敦3月可可期货 收高26英镑，或1.4%，报每吨1,931英镑。

ICE-3月原糖期货 收低0.07美分，或0.5%，报每磅15.14美分，3月白糖期货 收低1.30美元，或0.3%，报每吨395.10美元，盘中触及合约低位393.20美元。(完)

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