纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至四个半月低点，可可期货升至三周高位

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
路透纽约/伦敦12月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跌至四个半月低点，技术性卖家涌入市场，该期货连跌第三周。可可期货在升至三周高位后缩减涨幅。
糖期货在清淡交投中下滑，受原油市场走势拖累。
阿拉比卡咖啡期货进一步远离上月所创的一个月高位，因短线交易商和投机商在跌势中出货。预报未来几日巴西主要咖啡种植带将有普遍降雨，部分投资人认为这也是利空因素。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 结算价下跌2.35美分，或1.3%，报每磅1.8010美元，盘中触及7月23日来最低的1.7895美元。本周该期货大跌3.9%。
ICE-3月罗布斯塔咖啡期货 收低10美元，或0.5%，报每吨2,038美元。
纽约3月可可期货 结算价上涨25美元，或0.9%，报每吨2,890美元，盘中升至三周最高的2,913美元。
伦敦3月可可期货 收高26英镑，或1.4%，报每吨1,931英镑。
ICE-3月原糖期货 收低0.07美分，或0.5%，报每磅15.14美分，3月白糖期货 收低1.30美元，或0.3%，报每吨395.10美元，盘中触及合约低位393.20美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 王丽鑫)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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