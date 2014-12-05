纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至四个半月低点，可可期货升至三周高位

路透纽约/伦敦12月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跌至四个半月低点，技术性卖家涌入市场，该期货连跌第三周。可可期货在升至三周高位后缩减涨幅。

阿拉比卡咖啡期货进一步远离上月所创的一个月高位，因短线交易商和投机商在跌势中出货。预报未来几日巴西主要咖啡种植带将有普遍降雨，部分投资人认为这也是利空因素。