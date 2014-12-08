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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 03:32 BJT

纽约期市：技术性卖盘拖累阿拉比卡咖啡期货跌至四个半月低位，原糖跳涨

路透纽约/伦敦12月8日 - 阿拉比卡咖啡期货周一连跌第三日，触及四个半月低位，因市场跌穿关键支撑位后出现技术性卖盘，且巴西降雨导致下一年度收成前景改善。

ICE原糖跳涨，受助于空头回补，但尾盘缩减涨幅。可可期货涨跌互现，英镑走强支撑纽约可可期货，重压伦敦可可市场。

交易商称，在指标合约周五跌至关键支撑位1.80美元之下，并跌穿1.8235美元附近的61.8%费波纳奇回档技术位后出现的技术性卖盘重压阿拉比卡咖啡期货。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.05美分，或1.1%，报每磅1.7805美元，盘中跌至指标次月合约7月23日以来最低1.77美元。

预报机构周一称，巴西部分干旱的咖啡种植区周末迎来降雨，这也加重了市场的利空情绪。预计在下周末前东南部咖啡豆和甘蔗种植带将有更多的降雨。

3月罗布斯塔咖啡期货 收跌19美元，或0.9%，报每吨2,034美元，盘中触及一个月低位2,032美元。

ICE-3月原糖期货 上扬0.16美分，或1.1%，报每磅15.30美元。3月白糖期货 攀升2.40美元，或0.6%，收报每吨397.50美元。

纽约3月可可期货 收涨13美元，或0.5%，报每吨2,903美元。3月伦敦可可期货 小升1英镑，或0.05%，收报每吨1,932英镑。(完)

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