纽约期市：美元走软带动阿拉比卡咖啡期货从四个半月低位反弹，可可跳涨

路透纽约/伦敦12月9日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二上扬，美元走软扶助其从四个半月低位反弹。而投资者买盘带动可可期货跳涨。

原糖期货也攀升，受助于美元走疲和商品市场普涨，包括19种商品的CoreCommodity指数 上涨约0.8%。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 结算价涨2.40美分，或1.3%，报每磅1.8045美元，盘中指标次月合约触及7月23日以来最低点1.7695美元。

“此间市场只是跟随商品市场普涨势头，获利了结和美元走软推动商品市场上扬，”Newedge USA的咖啡业务主管Rodrigo Costa表示。

美元 录得10月15日以来最大单日跌幅，投资者在过去数周大涨后锁定获利。

3月罗布斯塔咖啡期货 收跌23美元，或1.1%，报每吨2,011美元。

纽约3月可可期货 跳涨49美元，或1.7%，收报每吨2,952美元。

伦敦3月可可期货 上涨17英镑，或0.9%，收报每吨1,949英镑。

ICE-3月原糖期货 收涨0.12美分，或0.8%，报每磅15.42美分。3月白糖期货 收高1.40美元，或0.4%，报每吨398.90美元。(完)

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