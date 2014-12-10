纽约期市：空头回补提振原糖期货，罗布斯塔咖啡期货跌至两个半月最低

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透纽约/伦敦12月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三缩减涨幅微幅收高，市场传闻中国政府可能在考虑对糖实施进口限制，引发空头回补，原糖期货连升三日。
罗布斯塔咖啡期货触及两个半月最低，而阿拉比卡咖啡期货也因少量投资人卖盘而下滑。可可期货走软，交投淡静。
ICE-3月原糖期货 结算价涨0.05美分，或0.3%，报每磅15.47美分。盘中一度大涨1.3%，报15.62美分，不过交投清淡。
在近期价格下挫后市场也已呈现技术性超卖，投机商已经开始缩减大量的净空头仓位。
3月白糖期货 微跌0.10美元，或0.03%，报每吨398.80美元。
3月罗布斯塔咖啡期货 收跌11美元，或0.6%，报每吨1,997美元，为9月30日来最低。3月阿拉比卡咖啡期货 结算价跌1.90美分，或1.1%，报每磅1.7855美元。
纽约3月可可期货 下滑19美元，或0.6%，收报每吨2,933美元。
伦敦3月可可期货 收低11英镑，或0.6%，收报每吨1,938英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 王丽鑫)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。