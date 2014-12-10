纽约期市：空头回补提振原糖期货，罗布斯塔咖啡期货跌至两个半月最低

路透纽约/伦敦12月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三缩减涨幅微幅收高，市场传闻中国政府可能在考虑对糖实施进口限制，引发空头回补，原糖期货连升三日。

罗布斯塔咖啡期货触及两个半月最低，而阿拉比卡咖啡期货也因少量投资人卖盘而下滑。可可期货走软，交投淡静。

ICE-3月原糖期货 结算价涨0.05美分，或0.3%，报每磅15.47美分。盘中一度大涨1.3%，报15.62美分，不过交投清淡。

在近期价格下挫后市场也已呈现技术性超卖，投机商已经开始缩减大量的净空头仓位。

3月白糖期货 微跌0.10美元，或0.03%，报每吨398.80美元。

3月罗布斯塔咖啡期货 收跌11美元，或0.6%，报每吨1,997美元，为9月30日来最低。3月阿拉比卡咖啡期货 结算价跌1.90美分，或1.1%，报每磅1.7855美元。

纽约3月可可期货 下滑19美元，或0.6%，收报每吨2,933美元。

伦敦3月可可期货 收低11英镑，或0.6%，收报每吨1,938英镑。(完)

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