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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 03:36 BJT

纽约期市：可可期货创两个月最大跌幅，期糖下滑

路透纽约/伦敦12月11日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四大跌约3%，创两个月最大单日跌幅，因在首个交割通知日前伦敦现货月合约较3月合约的价差大幅收窄，引发自动止损卖盘。

原糖期货大跌2%，因之前巴西公布的中南部11月下半月甘蔗压榨数据超过市场预期，且市场受到美元走强打压。阿拉比卡咖啡期货小跌，罗布斯塔咖啡期货连挫六日。

伦敦3月可可期货 结算价下跌56英镑，或2.9%，收报每吨1,882英镑，为10月1日来最大单日跌幅，而12月/3月合约价差LCC-1=R收窄至33英镑，周三结算价报60英镑。12月合约 的首个交割通知日在下周一。

纽约3月可可期货 大跌79美元，或2.7%，收报每吨2,854美元，创两个月最大单日跌幅。

ICE原糖期货重挫逾2%，此前巴西甘蔗产业组织Unica称，11月下半月压榨甘蔗1,570万吨，分析师预估为约1,400-1,500万吨。

ICE-3月原糖期货 收跌0.32美分，或2.1%，报每磅15.15美分。3月白糖期货 跌5.50美元，或1.4%，报每吨393.30美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.15美分，或1.2%，报每磅1.7640美元。

3月罗布斯塔咖啡期货 收跌32美元，或1.6%，报每吨1,965美元。(完)

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