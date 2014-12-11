纽约期市：可可期货创两个月最大跌幅，期糖下滑

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透纽约/伦敦12月11日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四大跌约3%，创两个月最大单日跌幅，因在首个交割通知日前伦敦现货月合约较3月合约的价差大幅收窄，引发自动止损卖盘。
原糖期货大跌2%，因之前巴西公布的中南部11月下半月甘蔗压榨数据超过市场预期，且市场受到美元走强打压。阿拉比卡咖啡期货小跌，罗布斯塔咖啡期货连挫六日。
伦敦3月可可期货 结算价下跌56英镑，或2.9%，收报每吨1,882英镑，为10月1日来最大单日跌幅，而12月/3月合约价差LCC-1=R收窄至33英镑，周三结算价报60英镑。12月合约 的首个交割通知日在下周一。
纽约3月可可期货 大跌79美元，或2.7%，收报每吨2,854美元，创两个月最大单日跌幅。
ICE原糖期货重挫逾2%，此前巴西甘蔗产业组织Unica称，11月下半月压榨甘蔗1,570万吨，分析师预估为约1,400-1,500万吨。
ICE-3月原糖期货 收跌0.32美分，或2.1%，报每磅15.15美分。3月白糖期货 跌5.50美元，或1.4%，报每吨393.30美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.15美分，或1.2%，报每磅1.7640美元。
3月罗布斯塔咖啡期货 收跌32美元，或1.6%，报每吨1,965美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 王丽鑫)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美