纽约期市：阿拉比卡咖啡期货挫至五个半月低位，因美元强劲

路透纽约/伦敦1月2日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五挫至五个半月低点，跌幅为一个月最大，因美元大涨促使投资人抛售。

美元强劲也令原糖期货承压，跌至三个月低点。可可期货在新年假期后的清淡交投中上涨。

近月3月阿拉比卡咖啡期货 大跌5.55美分，或3.3%，结算报每磅1.6150美元，盘中跌至7月15日以来最低的1.6020美元。今日跌幅为12月2日来最大单日跌幅。

去年阿拉比卡咖啡期货猛涨50%，在追踪19种商品表现的汤森路透CoreCommodity CRB指数中，阿拉比卡咖啡期货的年度升幅最大。但近几个月该期货下滑，因主要出产国巴西降雨缓和了对该国的产量忧虑。

美元走强令咖啡和糖等以美元计价的商品对持有其他货币的投资人更为昂贵。本周阿拉比卡咖啡期货大跌4.5%，为连跌第二周，且跌幅为截至10月24日该周以来最大。

3月罗布斯塔咖啡 下挫52美元，或2.7%，结算报在每吨1,864美元。

近月3月原糖 下跌0.35美分，或2.5%，收报每磅14.17美分，盘中下跌至9月24日来最低的14.15美分，这也是3月合约的合约低位。本周原糖期货重挫3.6%，为9月12日该周以来最大周度跌幅。

3月白糖期货 下滑12.10美元，或3.1%，收报每吨379.20美元。

纽约3月可可价格 升17美元，或0.6%，收报每吨2,927美元，伦敦5月可可 升6英镑或0.3%，收报每吨1,959英镑。(完)

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