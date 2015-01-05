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货币新闻 | 2015年 1月 6日 星期二 05:28 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货从五个半月低位反弹，原糖和可可期货也走坚

路透纽约/伦敦1月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一急升逾4%，在触及五个半月低位后反弹，因担忧预报称最大种植国巴西的降雨低于正常水平，并在技术支撑位受到提振。

原糖期货在触及三个月低位后反弹，因巴西雷亚尔脱离低位。可可期货走坚。

近月3月阿拉比卡咖啡期货 跳涨7.05美分，或4.4%，收报每磅1.6810美元，受助于技术性买盘，盘中跌至7月中以来最低的1.6010美元。

3月罗布斯塔咖啡 上升47美元，或2.5%，结算报在每吨1,911美元。

近月3月原糖 上涨0.09美分，或0.6%，收报每磅14.26美分，盘中下跌至三个月低位14.07美分。

3月白糖期货 升1.40美元，或0.4%，收报每吨380.50美元。

纽约3月可可价格 升17美元，或0.4%，收报每吨2,944美元，伦敦5月可可 涨21英镑或1.1%，收报每吨1,980英镑。(完)

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