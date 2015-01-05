纽约期市：阿拉比卡咖啡期货从五个半月低位反弹，原糖和可可期货也走坚

标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦1月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一急升逾4%，在触及五个半月低位后反弹，因担忧预报称最大种植国巴西的降雨低于正常水平，并在技术支撑位受到提振。
原糖期货在触及三个月低位后反弹，因巴西雷亚尔脱离低位。可可期货走坚。
近月3月阿拉比卡咖啡期货 跳涨7.05美分，或4.4%，收报每磅1.6810美元，受助于技术性买盘，盘中跌至7月中以来最低的1.6010美元。
3月罗布斯塔咖啡 上升47美元，或2.5%，结算报在每吨1,911美元。
近月3月原糖 上涨0.09美分，或0.6%，收报每磅14.26美分，盘中下跌至三个月低位14.07美分。
3月白糖期货 升1.40美元，或0.4%，收报每吨380.50美元。
纽约3月可可价格 升17美元，或0.4%，收报每吨2,944美元，伦敦5月可可 涨21英镑或1.1%，收报每吨1,980英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。