版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 03:07 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货触及三周高位，因涨势积聚动能

路透纽约/伦敦3月19日 - 阿拉比卡咖啡期货周四触及三周高位，因近期的反弹之势积聚动能，市场关注点转向巴西的减产。纽约可可期货触及逾六周低位，因基金继续结清头寸。

原糖期货连跌第三日，因巴西雷亚尔续跌。

洲际交易所(ICE)5月阿拉比卡咖啡期货 收涨4.10美分，或2.9%，报每磅1.4415美元，稍早攀升次月合约至2月25日以来最高1.4675美元。

美国咖啡交易商称，阿拉比卡咖啡期货上扬，因担忧受干旱影响的巴西咖啡豆种植区的产量，以及市场延续从上周五低位1.2875美元反弹的势头。

交易商还表示，在近期价格下跌后巴西生产商不愿卖出，这进一步支撑市场。

5月罗布斯塔咖啡期货 跌4美元，或0.2%，收报每吨1,815美元。

纽约5月可可期货 回落43美元，或1.6%，收报每吨2,715美元，盘中触及2月3日以来最低2,705美元，因基金继续结清头寸。

5月伦敦可可期货 收跌26英镑，或1.3%，报每吨1,923英镑，盘中触及2月5日以来最低1,919英镑。

5月原糖期货 回落0.11美分，或0.9%，收报每磅12.62美分。

5月白糖期货 跌2.20美元，或0.6%，收报每吨363.70美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐