纽约期市：阿拉比卡咖啡期货触及三周高位，因涨势积聚动能

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透纽约/伦敦3月19日 - 阿拉比卡咖啡期货周四触及三周高位，因近期的反弹之势积聚动能，市场关注点转向巴西的减产。纽约可可期货触及逾六周低位，因基金继续结清头寸。
原糖期货连跌第三日，因巴西雷亚尔续跌。
洲际交易所(ICE)5月阿拉比卡咖啡期货 收涨4.10美分，或2.9%，报每磅1.4415美元，稍早攀升次月合约至2月25日以来最高1.4675美元。
美国咖啡交易商称，阿拉比卡咖啡期货上扬，因担忧受干旱影响的巴西咖啡豆种植区的产量，以及市场延续从上周五低位1.2875美元反弹的势头。
交易商还表示，在近期价格下跌后巴西生产商不愿卖出，这进一步支撑市场。
5月罗布斯塔咖啡期货 跌4美元，或0.2%，收报每吨1,815美元。
纽约5月可可期货 回落43美元，或1.6%，收报每吨2,715美元，盘中触及2月3日以来最低2,705美元，因基金继续结清头寸。
5月伦敦可可期货 收跌26英镑，或1.3%，报每吨1,923英镑，盘中触及2月5日以来最低1,919英镑。
5月原糖期货 回落0.11美分，或0.9%，收报每磅12.62美分。
5月白糖期货 跌2.20美元，或0.6%，收报每吨363.70美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。