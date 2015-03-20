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亚洲 | 2015年 3月 21日 星期六 03:05 BJT

纽约期市：原糖期货从六年低点反弹，因巴西雷亚尔走强

路透纽约/伦敦3月20日 - 原糖期货周五在触及六年低点后反弹，因主要出产国－巴西货币雷亚尔兑美元走强，且低价吸引买盘。

纽约可可期货跳升，因美元大跌，而阿拉比卡咖啡期货从昨日升势中回软，因投机商恢复卖空。

5月原糖期货 升0.06美分，或0.5%，收报每磅12.68美分，稍早跌至六年最低的12.39美分。

5月白糖期货 涨2.80美元，或0.8%，收报每吨366.50美元。

纽约5月可可期货 大涨75美元，或2.8%，收报每吨2,790美元，交易商称，因美元大跌，可可期货盘中触及2,795美元高位。

5月伦敦可可期货 收高22英镑，或1.1%，报每吨1,945英镑。

洲际交易所(ICE)5月阿拉比卡咖啡期货 收低0.80美分，或0.6%，报每磅1.4335美元，5月罗布斯塔咖啡期货 涨5美元，或2.8%，收报每吨1,820美元。(完)

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