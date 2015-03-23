纽约期市：投机商卖盘打压纽约可可期货走软，阿拉比卡咖啡期货下滑

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约/伦敦3月23日 - 纽约可可期货周一下滑，因投机商恢复卖盘，而阿拉比卡咖啡期货六个交易日内首日收低，两个市场今日均未能加入商品市场普涨的趋势。
原糖期货自上周五触及的六年低点小涨，部分受美元走软提振，但供应充裕限制了升幅。
在过去14个交易日内，纽约可可期货跌了13天，仅在上周五大涨。
纽约5月可可期货 回落33美元，或1.2%，收报每吨2,757美元，5月伦敦可可期货 收跌25英镑，或1.3%，报每吨1,920英镑。
洲际交易所(ICE)5月阿拉比卡咖啡期货 收低1.50美分，或1.1%，报每磅1.4185美元。
5月罗布斯塔咖啡期货 收高18美元，或1%，收报每吨1,838美元，部分因投资人担心越南天气干燥。
5月原糖期货 收高0.06美分，或0.5%，收报每磅12.74美分。
5月白糖期货 升2.40美元，或0.7%，收报每吨368.90美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。