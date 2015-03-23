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亚洲 | 2015年 3月 24日 星期二 03:13 BJT

纽约期市：投机商卖盘打压纽约可可期货走软，阿拉比卡咖啡期货下滑

路透纽约/伦敦3月23日 - 纽约可可期货周一下滑，因投机商恢复卖盘，而阿拉比卡咖啡期货六个交易日内首日收低，两个市场今日均未能加入商品市场普涨的趋势。

原糖期货自上周五触及的六年低点小涨，部分受美元走软提振，但供应充裕限制了升幅。

在过去14个交易日内，纽约可可期货跌了13天，仅在上周五大涨。

纽约5月可可期货 回落33美元，或1.2%，收报每吨2,757美元，5月伦敦可可期货 收跌25英镑，或1.3%，报每吨1,920英镑。

洲际交易所(ICE)5月阿拉比卡咖啡期货 收低1.50美分，或1.1%，报每磅1.4185美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 收高18美元，或1%，收报每吨1,838美元，部分因投资人担心越南天气干燥。

5月原糖期货 收高0.06美分，或0.5%，收报每磅12.74美分。

5月白糖期货 升2.40美元，或0.7%，收报每吨368.90美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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