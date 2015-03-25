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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 02:27 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货上扬，原糖从六年低点反弹

路透纽约/伦敦3月25日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跳升近4%，受美元走软以及预计主要出产国巴西供应减少刺激，而原糖期货在触及六年低点后反弹。

可可期货变动不大，尽管纽约可可市场出现大量5月/7月套利交易，在现货月合约4月17日首个交割通知日前异常活跃。

5月阿拉比卡咖啡期货 收高2.65美分，或1.9%，报每磅1.3995美元，盘中一度大涨3.7%。

INTL FCStone预计今年巴西咖啡豆产量约为4,400-4,550万包，去年为4,800-4,900万包。预计今年阿拉比卡咖啡产量为3,250-3,350万包，罗布斯塔咖啡产量为1,150-1,200万包。

5月罗布斯塔咖啡期货 收低2美元，或0.1%，收报每吨1,816美元。

5月原糖期货 收高0.07美分，或0.6%，收报每磅12.52美分，盘中跌至12.31美分的六年低点。

5月白糖期货 跌0.30美元，或0.1%，收报每吨364.50美元。

纽约5月可可期货 收高3美元，收报每吨2,786美元，5月伦敦可可期货 收高3英镑，报每吨1,951英镑。(完)

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