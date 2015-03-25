纽约期市：阿拉比卡咖啡期货上扬，原糖从六年低点反弹

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
路透纽约/伦敦3月25日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跳升近4%，受美元走软以及预计主要出产国巴西供应减少刺激，而原糖期货在触及六年低点后反弹。
可可期货变动不大，尽管纽约可可市场出现大量5月/7月套利交易，在现货月合约4月17日首个交割通知日前异常活跃。
5月阿拉比卡咖啡期货 收高2.65美分，或1.9%，报每磅1.3995美元，盘中一度大涨3.7%。
INTL FCStone预计今年巴西咖啡豆产量约为4,400-4,550万包，去年为4,800-4,900万包。预计今年阿拉比卡咖啡产量为3,250-3,350万包，罗布斯塔咖啡产量为1,150-1,200万包。
5月罗布斯塔咖啡期货 收低2美元，或0.1%，收报每吨1,816美元。
5月原糖期货 收高0.07美分，或0.6%，收报每磅12.52美分，盘中跌至12.31美分的六年低点。
5月白糖期货 跌0.30美元，或0.1%，收报每吨364.50美元。
纽约5月可可期货 收高3美元，收报每吨2,786美元，5月伦敦可可期货 收高3英镑，报每吨1,951英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。