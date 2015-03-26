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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 02:22 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货延续升势，原糖徘徊在六年低点附近

路透纽约/伦敦3月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四在淡静交投中下探昨日触及的六年低点，因美元走强、供应充裕以及实货需求低迷打压，而阿拉比卡咖啡期货延续升势。

纽约可可期货下滑，因英镑兑美元 走势，未跟随商品市场的普涨走势。在沙特及其海湾地区阿拉伯盟国对也门实施了空袭后，商品市场走强。

5月原糖期货 收低0.18美分，或1.4%，收报每磅12.34美分，盘中跌至12.32美分的日低，仅略高于周三触及的12.31美分的六年低点。

5月白糖期货 跌1.30美元，或0.4%，收报每吨363.20美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 收高0.3美分，或0.2%，报每磅1.4025美元，5月罗布斯塔咖啡期货 收平，报每吨1,816美元。

纽约5月可可期货 收低26美元或0.9%，收报每吨2,760美元，5月伦敦可可期货 下滑11英镑或0.6%，报每吨1,940英镑。(完)

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