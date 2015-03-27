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亚洲 | 2015年 3月 28日 星期六 02:35 BJT

纽约期市：原糖跌至逾六年低点，阿拉比卡咖啡期货下滑

路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾六年最低，受供应充裕打压，而咖啡期货也跟随整体商品市场的跌势。

可可期货延续跌势，纽约可可期货连跌四周，伦敦可可期货连跌五周，因投机商抛售。

原糖跌至2009年1月来最低的12.10美分，受巴西雷亚尔 下挫以及供应和库存充裕拖累。

5月原糖期货 收低0.21美分，或1.7%，收报每磅12.13美分，本周重挫4.3%。

5月白糖期货 跌3.20美元，或0.9%，收报每吨360美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 收低2.05美分，或1.5%，报每磅1.382美元，5月罗布斯塔咖啡期货 收挫28美元，或1.5%，报每吨1788美元。

纽约5月可可期货 收低10美元或0.4%，收报每吨2,710美元，本周下挫2.9%，连跌第四周。5月伦敦可可期货 下滑19英镑或1%，报每吨1,921英镑，本周跌1.2%，连跌第五周。(完)

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