纽约期市：原糖和阿拉比卡咖啡期货大涨，因美元走软

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透纽约/伦敦4月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四创九个月最大两日升幅，自2009年来低点强劲反弹，而阿拉比卡咖啡期货劲升约5%，均受到美元走软以及技术性买盘带动。
可可期货也上涨，交易商称，指数展期首日所有软商品市场都有大量5月/7月展期交易。
纽约和伦敦市场周五将因耶稣受难日假期休市一天，纽约市场将在周一1130GMT重开，伦敦软商品市场则要到周二才恢复交易。
5月原糖期货 收高0.42美分，或3.4%，收报每磅12.74美分。
尽管市场供应仍充裕，但交易员认为在周二跌至逾六年最低后，市场呈现技术性超卖。
巴西雷亚尔兑美元反弹鼓励了糖和咖啡市场的空头回补。
5月白糖期货 升9.20美元，或2.6%，收报每吨367.30美元。
5月阿拉比卡咖啡期货 连升三日，收高6.05美分，或4.5%，报每磅1.409美元。
5月罗布斯塔咖啡期货 收高28美元，或1.6%，报每吨1,778美元。
纽约5月可可期货 收高20美元或0.7%，收报每吨2,768美元，5月伦敦可可期货 大涨19英镑或1%，报每吨1,939英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元