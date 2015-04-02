纽约期市：原糖和阿拉比卡咖啡期货大涨，因美元走软

路透纽约/伦敦4月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四创九个月最大两日升幅，自2009年来低点强劲反弹，而阿拉比卡咖啡期货劲升约5%，均受到美元走软以及技术性买盘带动。

可可期货也上涨，交易商称，指数展期首日所有软商品市场都有大量5月/7月展期交易。

纽约和伦敦市场周五将因耶稣受难日假期休市一天，纽约市场将在周一1130GMT重开，伦敦软商品市场则要到周二才恢复交易。

5月原糖期货 收高0.42美分，或3.4%，收报每磅12.74美分。

尽管市场供应仍充裕，但交易员认为在周二跌至逾六年最低后，市场呈现技术性超卖。

巴西雷亚尔兑美元反弹鼓励了糖和咖啡市场的空头回补。

5月白糖期货 升9.20美元，或2.6%，收报每吨367.30美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 连升三日，收高6.05美分，或4.5%，报每磅1.409美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 收高28美元，或1.6%，报每吨1,778美元。

纽约5月可可期货 收高20美元或0.7%，收报每吨2,768美元，5月伦敦可可期货 大涨19英镑或1%，报每吨1,939英镑。(完)

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