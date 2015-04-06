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市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 02:08 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跳涨至六周高位，因巴西雷亚尔走坚

路透纽约4月6日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一放量连升第四日，急升逾4%至六周高位，受助于巴西雷亚尔走坚，5/7月展期交易活跃以及技术性买盘。

原糖期货在录得九个月来最大两日升幅后走低，因全球供应充裕。纽约可可期货连涨第四日，受助于空头回补。

ICE美国软商品市场今日推迟开盘，上周五因耶稣受难日假期休市。ICE欧洲软商品期货市场将于周二恢复交易。

交易商称，阿拉比卡咖啡期货因雷亚尔走强和3月高位1.45美元之上的技术性买盘提振上扬。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨5.30美分，或3.8%，报每磅1.462美元，盘中触及2月23日以来最高1.4735美元。交易所数据显示，4月2日未平仓合约总计为207,254口，为纪录高位。

5/7月合约KC-1=R贴水收窄至最低1.90美分，为3月18日以来最窄，受累于展期交易。

投机客增加阿拉比卡咖啡期货和期权净空头头寸，至2014年2月以来最大规模。

ICE-5月原糖期货 收跌0.2美分，或1.6%，报每磅12.54美分，交易商称，因全球供应充裕。

纽约可可期货 收涨32美元，或1.2%，报每吨2,800美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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