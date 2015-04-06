纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跳涨至六周高位，因巴西雷亚尔走坚

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透纽约4月6日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一放量连升第四日，急升逾4%至六周高位，受助于巴西雷亚尔走坚，5/7月展期交易活跃以及技术性买盘。
原糖期货在录得九个月来最大两日升幅后走低，因全球供应充裕。纽约可可期货连涨第四日，受助于空头回补。
ICE美国软商品市场今日推迟开盘，上周五因耶稣受难日假期休市。ICE欧洲软商品期货市场将于周二恢复交易。
交易商称，阿拉比卡咖啡期货因雷亚尔走强和3月高位1.45美元之上的技术性买盘提振上扬。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨5.30美分，或3.8%，报每磅1.462美元，盘中触及2月23日以来最高1.4735美元。交易所数据显示，4月2日未平仓合约总计为207,254口，为纪录高位。
5/7月合约KC-1=R贴水收窄至最低1.90美分，为3月18日以来最窄，受累于展期交易。
投机客增加阿拉比卡咖啡期货和期权净空头头寸，至2014年2月以来最大规模。
ICE-5月原糖期货 收跌0.2美分，或1.6%，报每磅12.54美分，交易商称，因全球供应充裕。
纽约可可期货 收涨32美元，或1.2%，报每吨2,800美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。