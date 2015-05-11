纽约期市：原糖期货触及两个月高位，可可期货触及3月峰值

路透纽约/伦敦5月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一触及两个月高位，受助于出口价差强劲，以及预期最大种植国巴西将迎来降雨。可可期货攀升至3月高位，因加纳可可豆产量小于预期支撑价格。

不过，咖啡期货回落，但陷于近期交易区间内。

原糖期货连升第五日，受到5月合约交割创纪录，从而导致巴西出口价差大幅扩阔的持续支撑。

交易商估计，运能为60-80万吨的货船被预订，用于创纪录的5月合约交割。另外，有传言称，有更多货船被预订。交易商称，这导致部分需要糖的用户纷纷买入。

ICE-7月原糖期货 收涨0.06美分，或0.4%，报每磅13.48美分，盘中触及3月9日以来最高13.55美分。

巴西雷亚尔兑美元 盘中稍晚重挫，使原糖和咖啡等商品的生产商更愿意卖出，交易商称。

交易商称，巴西将降雨的可能性可能使巴西中南部甘蔗种植区的甘蔗压榨放慢，这也提振原糖期价。

ICE-8月白糖期货 收跌0.50美分，或0.1%，报每吨383.20美元。

7月伦敦可可期货 收涨17英镑，或0.9%，报每吨2,016英镑。7月纽约可可期货 上扬61美元，或2.1%，报每吨3,006美元，稍早触及两个月高位3,010美元，在升穿200日移动均线后跳涨。

7月阿拉比卡咖啡期货 跌0.3美分，或0.2%，收报每磅1.3435美元。7月罗布斯塔咖啡期货 下挫14美元，或0.8%，收报每吨1,744美元。(完)

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