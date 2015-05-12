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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 03:31 BJT

纽约期市：原糖续升至两个月高位，纽约可可期货劲扬

路透纽约/伦敦5月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货攀升至两个月高位，连升第六日，受助于空头回补。纽约可可期货延续劲扬之势，触及近七个月最高，受英镑走强支撑。

阿拉比卡咖啡期货放量小涨，因美元走软。

原糖市场受空头回补和技术性买盘提振续升，且交易商关注大量货船被预订，用于创纪录5月合约交割。

“看似市场认为，大量交割导致市场短期供应吃紧，”Capital Economics的商品分析师Hamish Smith表示。

“实货溢价正在不断攀升，”Agrilion的咨询师Michael Liddiard表示。

“巴西中南部降雨导致糖加工有所放缓，”他补充说。

ICE-7月原糖期货 收涨0.1美分，或0.7%，报每磅13.58美分，略低于日高13.59美分，此为3月6日以来的现货合约最高水平。

ICE-8月白糖期货 小涨0.10美元，或0.03%，收报每吨383.30美元。

英镑走强支撑纽约可可期货，但限制了伦敦可可期货的涨幅。

纽约7月可可期货 收涨31美元，或1%，报每吨3,037美元，稍早触及10月以来最高3,064美元。

伦敦7月可可期货 收涨14英镑，或0.7%，报每吨2,030英镑。

7月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.15美分，或0.9%，报每磅1.355美元。

7月罗布斯塔咖啡期货 跌13美元，或0.7%，收报每吨1,731美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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