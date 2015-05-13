纽约期市：巴西丰产预期拖累原糖结束六日连涨，可可期货连涨第五日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月13日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三放量急跌逾4%，结束六日连涨，受累于技术性卖盘和在纽约举行行业大会期间巴西甘蔗产量预估被上调。
纽约可可期货连涨第五日，触及近七个月最高，受助于技术性买盘和英镑兑美元 走强。
阿拉比卡咖啡期货在淡静交投中小跌，因一美国官方附属机构预期，2015/16年全球最大咖啡豆和甘蔗种植国巴西丰产。
咨询机构Datagro在Sugar Week行业大会上表示，巴西中南部主要糖产区2015/16年的糖产量将高于上年同期。
之前，其他机构也预计该地区糖产量增加，并下调全球糖供应短缺的预期。
原糖期货在触及10周高位后逆转走势大幅走低，吸引了技术性卖盘。
7月原糖期货 收跌0.62美分，或4.6%，报每磅12.96美分。这是现货月合约自1月23日以来最大单日跌幅。 该合约盘初攀升至3月6日以来最高13.60美分。
“从目前情况来看，原糖的中期前景看似仍支持看跌，因市场共识是‘原糖供应充裕’，”Sucden Financial Sugar的软商品部门联席主管Thomas Kujara表示。
8月白糖合约 收跌13.20美元，或3.4%，报每吨370.10美元，也是现货合约1月23日以来最大单日跌幅。
纽约可可期货继续攀升，尽管全球最大可可豆种植国科特迪瓦(象牙海岸)财长上调该国可可豆产量预估，因英镑走强吸引投资者在以美元计价的市场买入。
纽约可可期货 收涨19美元，或0.6%，报每吨3,056美元，盘中触及10月24日以来最高3,070美元。
伦敦可可期货 上扬5英镑，或0.2%，收报每吨2,035英镑。
7月阿拉比卡咖啡期货 小跌0.1美分，或0.1%，收报每磅1.354美元。
7月罗布斯塔咖啡期货 收跌7美元，或0.4%，报每吨1,724美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率