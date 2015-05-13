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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 03:16 BJT

纽约期市：巴西丰产预期拖累原糖结束六日连涨，可可期货连涨第五日

路透纽约/伦敦5月13日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三放量急跌逾4%，结束六日连涨，受累于技术性卖盘和在纽约举行行业大会期间巴西甘蔗产量预估被上调。

纽约可可期货连涨第五日，触及近七个月最高，受助于技术性买盘和英镑兑美元 走强。

阿拉比卡咖啡期货在淡静交投中小跌，因一美国官方附属机构预期，2015/16年全球最大咖啡豆和甘蔗种植国巴西丰产。

咨询机构Datagro在Sugar Week行业大会上表示，巴西中南部主要糖产区2015/16年的糖产量将高于上年同期。

之前，其他机构也预计该地区糖产量增加，并下调全球糖供应短缺的预期。

原糖期货在触及10周高位后逆转走势大幅走低，吸引了技术性卖盘。

7月原糖期货 收跌0.62美分，或4.6%，报每磅12.96美分。这是现货月合约自1月23日以来最大单日跌幅。 该合约盘初攀升至3月6日以来最高13.60美分。

“从目前情况来看，原糖的中期前景看似仍支持看跌，因市场共识是‘原糖供应充裕’，”Sucden Financial Sugar的软商品部门联席主管Thomas Kujara表示。

8月白糖合约 收跌13.20美元，或3.4%，报每吨370.10美元，也是现货合约1月23日以来最大单日跌幅。

纽约可可期货继续攀升，尽管全球最大可可豆种植国科特迪瓦(象牙海岸)财长上调该国可可豆产量预估，因英镑走强吸引投资者在以美元计价的市场买入。

纽约可可期货 收涨19美元，或0.6%，报每吨3,056美元，盘中触及10月24日以来最高3,070美元。

伦敦可可期货 上扬5英镑，或0.2%，收报每吨2,035英镑。

7月阿拉比卡咖啡期货 小跌0.1美分，或0.1%，收报每磅1.354美元。

7月罗布斯塔咖啡期货 收跌7美元，或0.4%，报每吨1,724美元。(完)

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