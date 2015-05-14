版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 02:33 BJT

纽约期市：纽约可可受英镑走强提振上扬，原糖续跌

路透纽约/伦敦5月14日 - 纽约可可期货周四连升第六日，触及近七个月最高，受助于技术性买盘和英镑兑美元 稳步攀升至年内高位

原糖期货在周三放量下跌逾4%后继续下行，受累于巴西丰产的预期。咖啡期货上扬，因美元走软。

纽约可可期货受英镑走强提振上扬。

“英镑走强，市场很自然地通过市场间套利来进行调整，”一位驻伦敦的高级可可期货经纪商称。

纽约7月可可期货 收涨32美元，或1.1%，报每吨3,088美元，在盘后交易中续升至为10月23日以来最高3,098美元。

伦敦7月可可期货 上扬14英镑，或0.7%，收报每吨2,049英镑。

原糖期货走低，受累于预期最甘蔗种植国巴西产量增加。

7月原糖期货 收跌0.12美分，或0.9%，报每磅12.84美分，延续从周三触及的两个半月高位回落的跌势。

8月白糖期货 收盘持平在每吨370.10美元。

7月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.1美分，或1.6%，报每磅1.375美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收高23美元，或1.3%，报每吨1,747美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐