纽约期市：纽约可可受英镑走强提振上扬，原糖续跌

标题新闻：三星电子设立新的合约芯片制造部门，负责为客户生产手机芯片及其他非存储芯片
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路透纽约/伦敦5月14日 - 纽约可可期货周四连升第六日，触及近七个月最高，受助于技术性买盘和英镑兑美元 稳步攀升至年内高位
原糖期货在周三放量下跌逾4%后继续下行，受累于巴西丰产的预期。咖啡期货上扬，因美元走软。
纽约可可期货受英镑走强提振上扬。
“英镑走强，市场很自然地通过市场间套利来进行调整，”一位驻伦敦的高级可可期货经纪商称。
纽约7月可可期货 收涨32美元，或1.1%，报每吨3,088美元，在盘后交易中续升至为10月23日以来最高3,098美元。
伦敦7月可可期货 上扬14英镑，或0.7%，收报每吨2,049英镑。
原糖期货走低，受累于预期最甘蔗种植国巴西产量增加。
7月原糖期货 收跌0.12美分，或0.9%，报每磅12.84美分，延续从周三触及的两个半月高位回落的跌势。
8月白糖期货 收盘持平在每吨370.10美元。
7月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.1美分，或1.6%，报每磅1.375美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收高23美元，或1.3%，报每吨1,747美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。