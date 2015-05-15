纽约期市：纽约可可期货延续升势至七个月高位，原糖缩减涨幅

路透纽约/伦敦5月15日 - 纽约可可期货周五攀升至七个月高位，连涨第七日进入技术性超买区域，受助于投机性买盘。原糖期货缩减涨幅，本周走势震荡。
阿拉比卡咖啡期货连涨第二日，因美元走软。
纽约可可期货续升，因在市场周一升穿200日移动均线，14日相对强弱指标升至2014年8月以来最高83左右的技术超买区域后，投机客继续买入。
纽约7月可可期货 收涨45美元，或1.5%，报每吨3,133美元。本周收涨7.2%，为现货合约2013年8月以来最大单周涨幅。
伦敦可可期货 收涨19英镑，或0.9%，报每吨2,068英镑。
7月原糖期货 收高0.05美分，或0.4%，报每磅12.89美分，盘中上扬逾2%，至13.12美分，但随着巴西雷亚尔走软而转跌。该合约本周收跌4%，为七周来最大单周跌幅。
8月白糖期货 回落2.30美元，或0.6%，收报每吨367.80美元。
7月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.75美分，或0.5%，报每磅1.3825美元。
7月罗布斯塔咖啡期货 收跌3美元，或0.2%，报每吨1,744美元。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)