纽约期市：可可期货扩大升势至七个月高位，阿拉比卡咖啡期货跳升

中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
路透纽约/伦敦5月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一延续逾一周的升势，触及七个月高位，尽管需求疲弱，但获得技术性买盘提振。阿拉比卡咖啡期货受基金买盘带动创六周最大单日升幅。
不过原糖期货下跌，跟随汤森路透/核心商品CRB指数 受美元走强打压的跌势。
纽约可可期货连升第八个交易日，伦敦可可期货连升第六个交易日，两个市场可可期货均继续吸引技术性买盘，在远高于200日移动均线切入位的水准扩大升幅。
纽约7月可可期货 收涨7美元，或0.2%，报每吨3,140美元，盘中触及七个月高位3,149美元。
伦敦7月可可期货 收高11英镑，或0.5%，报每吨2,079英镑，为10月中来最高。
咖啡市场，阿拉比卡咖啡期货放量大涨，基金买盘提振期价升至4月30日来最高。
7月阿拉比卡咖啡期货 收涨4.45美分，或3.2%，报每磅1.4165美元，为该合约4月6日来最大单日升幅。
7月罗布斯塔咖啡期货 收涨25美元，或1.4%，报每吨1,769美元。
7月原糖期货 收低0.11美分，或0.9%，报每磅12.78美分。ICE-8月白糖期货 收低0.1美元，或0.2%，报每吨367美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段 和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内 数据一致) 路透1月20日 - 自标准普尔500指数 于1957年问世以来，美国 股市在总统权力交接当日的表现大多不怎么样。 但周五市场的表现却反其道而行之，也就是特朗普从奥巴马手中接过 权柄、宣誓就任为美国第45任总统后，标准普尔500指数当日居然收高0.3 4%，道琼工业指数和纳斯达克综合股价指数也分别收高0.48%和0.28%。 上一次在总统宣誓就职日标普500指数或道指出现上涨，还要追溯到1 961年1月20日，当时约翰·肯尼迪接任艾森豪威尔成为美国总统。当天的 标普500指数上涨0.32%，道琼工业指数上涨了0.31%。那时还没有纳斯达 克综合股价指数。 标普500指数是在艾森豪威尔任期内推出的，该指数在总统权力交接 日的跌幅中值为0.4%，平均跌幅为1.04%。而道指的跌幅中值为0.46%，平 均值为0.99%。 纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。