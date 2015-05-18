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货币新闻 | 2015年 5月 19日 星期二 02:30 BJT

纽约期市：可可期货扩大升势至七个月高位，阿拉比卡咖啡期货跳升

路透纽约/伦敦5月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一延续逾一周的升势，触及七个月高位，尽管需求疲弱，但获得技术性买盘提振。阿拉比卡咖啡期货受基金买盘带动创六周最大单日升幅。

不过原糖期货下跌，跟随汤森路透/核心商品CRB指数 受美元走强打压的跌势。

纽约可可期货连升第八个交易日，伦敦可可期货连升第六个交易日，两个市场可可期货均继续吸引技术性买盘，在远高于200日移动均线切入位的水准扩大升幅。

纽约7月可可期货 收涨7美元，或0.2%，报每吨3,140美元，盘中触及七个月高位3,149美元。

伦敦7月可可期货 收高11英镑，或0.5%，报每吨2,079英镑，为10月中来最高。

咖啡市场，阿拉比卡咖啡期货放量大涨，基金买盘提振期价升至4月30日来最高。

7月阿拉比卡咖啡期货 收涨4.45美分，或3.2%，报每磅1.4165美元，为该合约4月6日来最大单日升幅。

7月罗布斯塔咖啡期货 收涨25美元，或1.4%，报每吨1,769美元。

7月原糖期货 收低0.11美分，或0.9%，报每磅12.78美分。ICE-8月白糖期货 收低0.1美元，或0.2%，报每吨367美元。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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