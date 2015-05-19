纽约期市：可可期货连升九日至七个月高位，阿拉比卡咖啡从一个月高位回落

路透纽约/伦敦5月19日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二延续升势，触及七个月高位，因技术性买入信号，而阿拉比卡咖啡期货升至一个月高位，但之后受美元走强拖累承压转跌。

原糖期货在震荡交投中走坚。

可可期货继续上涨，受技术性买盘带动，期价在远高于200日移动均线切入位水准扩大升幅。美元上涨令涨幅受限。

纽约7月可可期货 收涨5美元，或0.2%，报每吨3,145美元，盘中触及七个月高位3,152美元，今日为该合约连升第九个交易日。

伦敦7月可可期货 收高19英镑，或0.9%，报每吨2,098英镑，盘中升至10月1日来最高的2,100英镑，该合约连升第七日。

咖啡期货一度走坚，但之后受美元强势拖累转跌。

7月阿拉比卡咖啡期货 收低3.3美分，或2.3%，报每磅1.3985美元，在升至4月24日来最高的1.4385美元后转跌。

7月罗布斯塔咖啡期货 收低19美元，或1.1%，报每吨1,750美元。

7月原糖期货 收高0.08美分，或0.6%，报每磅12.86美分。ICE-8月白糖期货 收低0.4美元，或0.1%，报每吨366.60美元。(完)

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