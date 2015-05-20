纽约期市：可可期货从七个月高位回落，美元走强打压咖啡期货

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透纽约/伦敦5月20日 - 纽约可可期货周三从七个月高位回落，结束九日连涨。咖啡和期糖也走低，美元走强重压软商品市场。
美元指数上扬 使以美元计价的商品对持有其他货币的投资者而言昂贵。
纽约可可期货 收跌20美元，或0.6%，报每吨3,125美元，过去九日连升，累积升幅达8%，周二触及2014年10月以来最高3,152美元。
伦敦7月可可期货 收跌14英镑，或0.7%，报每吨2,084英镑。
“任何回调，以及在跌穿3,050美元后再度出现的抛压将在跌向已被测试过的3,000美元时获得支撑。尽管进一步下跌可能导致可可期价重新跌向2,990美元和以下，”Sucden Financial的高级研究分析师Kash Kamal表示。
阿拉比卡咖啡期货连跌第二日，周二受汇率影响从一个月高位回落。
7月阿拉比卡咖啡期货 收跌3.85美分，或2.8%，报每磅1.36美元。
7月罗布斯塔咖啡期货 收挫25美元，或1.4%，报每吨1,725美元。
原糖期货盘中跌至两周低位。7月原糖期货 收跌0.27美分，或2.1%，报每磅12.59美分。
8月白糖期货 收挫6美元，或1.6%，报每吨360.60美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。