纽约期市：可可期货从七个月高位回落，美元走强打压咖啡期货

路透纽约/伦敦5月20日 - 纽约可可期货周三从七个月高位回落，结束九日连涨。咖啡和期糖也走低，美元走强重压软商品市场。

美元指数上扬 使以美元计价的商品对持有其他货币的投资者而言昂贵。

纽约可可期货 收跌20美元，或0.6%，报每吨3,125美元，过去九日连升，累积升幅达8%，周二触及2014年10月以来最高3,152美元。

伦敦7月可可期货 收跌14英镑，或0.7%，报每吨2,084英镑。

“任何回调，以及在跌穿3,050美元后再度出现的抛压将在跌向已被测试过的3,000美元时获得支撑。尽管进一步下跌可能导致可可期价重新跌向2,990美元和以下，”Sucden Financial的高级研究分析师Kash Kamal表示。

阿拉比卡咖啡期货连跌第二日，周二受汇率影响从一个月高位回落。

7月阿拉比卡咖啡期货 收跌3.85美分，或2.8%，报每磅1.36美元。

7月罗布斯塔咖啡期货 收挫25美元，或1.4%，报每吨1,725美元。

原糖期货盘中跌至两周低位。7月原糖期货 收跌0.27美分，或2.1%，报每磅12.59美分。

8月白糖期货 收挫6美元，或1.6%，报每吨360.60美元。(完)

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