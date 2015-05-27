纽约期市：原糖期货触及2009年低位，因巴西雷亚尔走软和库存充裕

路透纽约/伦敦5月27日 - 原糖期货周三延续跌势，触及逾六年最低，因最大甘蔗种植国巴西雷亚尔走软，使本已因库存庞大且不断增加而走疲的原糖市场雪上加霜。

阿拉比卡咖啡期货小跌至2014年1月以来最低，纽约可可连跌第三日，因英镑兑美元 继续走软。

美国软商品市场成交放量。

巴西雷亚尔兑美元 连跌第五日，促使该国生产商抛售诸如糖等以美元计划的商品。

“巴西雷亚给糖市捅了个洞，另外，技术面前景看起来也很低迷，”一位伦敦交易商称。

ICE-7月原糖期货 收跌0.21美分，或1.7%，报每磅11.87美分，盘中跌至2009年1月以来最低11.83美分。交易所数据显示，周二未平仓合约连升第七日，至891,727口，为4月13日以来最高。

8月白糖 收跌2.10美元，或0.6%，报每吨345.70美元。

7月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.45美分，或0.4%，报每磅1.245美元，盘中触及去年1月31日以来最低1.2355美元。

7月罗布斯塔咖啡期货 收涨43美元，或2.7%，报每吨1,618美元，在周二触及低位1,566美元后反弹。

纽约7月可可期货 跌16美元，或0.5%，收报每吨3,134美元。7月伦敦可可期货 收涨7英镑，或0.3%，报每吨2,126英镑。(完)

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