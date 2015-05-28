纽约期市：原糖期货守在逾六年低点之上，伦敦可可期货脱离八个月高位

路透纽约/伦敦5月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四在逾六年低点上方徘徊，但主要出产国巴西货币雷亚尔疲弱以及供应充裕限制了升幅，而伦敦可可期货从八个月高位回软。

纽约可可期货连跌第四日，因英镑兑美元 下滑吸引了投机商的卖盘。咖啡期货小涨。

交易员表示，预计短期内巴西雷亚尔 和美元的走势将影响糖价，因雷亚尔疲弱会吸引生产商和投机商抛售糖和咖啡期货。

7月原糖期货 收高0.07美分，或0.6%，报每磅11.94美分，盘中交投震荡，从周三触及的2009年1月来最低的11.83美分反弹。

8月白糖期货 收高1.70美元，或0.5%，报每吨347.40美元，盘中触及合约低位345.10美元。

伦敦7月可可期货 收低1英镑，或0.05%，报每吨2,125英镑，盘中触及9月来最高的2,131英镑，现货月合约5月势将大涨6.7%。

纽约7月可可期货 收低16美元，或0.5%，报每吨3,118美元，连跌四日。

7月阿拉比卡咖啡期货 收高0.65美分或0.5%，报1.2515美元，在周三触及的去年1月来最低的1.2355美元略上方徘徊。

7月罗布斯塔咖啡期货 收高4美元，或0.2%，报每吨1,622美元。(完)

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