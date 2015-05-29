纽约期市：可可期货连跌五日，原糖期货在逾六年低点上方徘徊

路透纽约/伦敦5月29日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五连跌第五个交易日，因英镑兑美元延续跌势，而原糖期货在逾六年最低水准上方徘徊。

伦敦可可期货在周四从八个月高位回落后延续跌势，但仍处于技术性超买区域，但咖啡期货在淡静交投中涨跌互见，罗布斯塔5月咖啡期货到期。

美国可可期货放量续挫，因英镑兑美元 疲弱带来压力，交易商表示，国际可可组织上修2014/15年度供应不足预估至3.8万吨的消息已经被市场消化了。

纽约7月可可期货 收挫33美元，或1.1%，报每吨3,085美元，周四未平仓合约连升第13个交易日，至一年最高的223,162口。

伦敦7月可可期货 收低18英镑，或0.8%，报每吨2,107英镑，但纽约和伦敦可可期货均录得两个月的连升。

咖啡和糖市场未受巴西雷亚尔走软的影响。7月原糖期货 收高0.04美分，或0.3%，报每磅11.98美分，5月大跌7.7%。

8月白糖期货 收高1.70美元，或0.5%，报每吨349.10美元。

7月阿拉比卡咖啡期货 收高1美分，或0.8%，报每磅1.2615美元，略高于周三触及的去年1月来最低的1.2355美元，5月该期货大跌7.6%，为2月来最大月度跌幅。

7月罗布斯塔咖啡期货 在周二跌至一年半最低后连升第三日，收高10美元，或0.6%，报每吨1,632美元。(完)

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