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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 02:28 BJT

纽约期市：可可期货因大规模展期收跌，原糖期货小涨

路透纽约/伦敦6月4日 - 可可期货周四转升为跌，因大量头寸展期，以及缺乏需求导致纽约7月可可期货较10月期货近一年来首次出现贴水。

原糖期货小涨，受助于美元走软，但供应充裕限制涨幅。阿拉比卡咖啡期货连升第七日。

可可期货盘初受基金买盘提振上扬，但随着买盘枯竭，市场转升为跌，纽约可可市场被7月/10月合约展期交易主导，成交放量。

交易商称，投机客获利了结，以及对冲卖盘拖累市场走低。

纽约7月可可期货 收跌10美元，或0.3%，报每吨3,115美元。7月/9月可可期货价差CCN5-U5一度跌至贴水1美元，为2014年7月以来首次从溢价跌至贴水。

伦敦7月可可期货 收挫11英镑，或0.5%，报每吨2,102英镑。7月/9月合约价差LCCN5-U5收窄至持平，为4月21日以来最窄，周三为溢价5英镑。

ICE-7月原糖期货 收涨0.07美分，或0.6%，报每磅12.12美分。8月白糖期货 收涨1.40美元，或0.4%，报每吨351.50美元。

阿拉比卡咖啡期货 上扬1.4美分，或1%，收报每磅1.357美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收涨13美元，或0.8%，报每吨1,736美元。(完)

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