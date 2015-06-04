纽约期市：可可期货因大规模展期收跌，原糖期货小涨

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
路透纽约/伦敦6月4日 - 可可期货周四转升为跌，因大量头寸展期，以及缺乏需求导致纽约7月可可期货较10月期货近一年来首次出现贴水。
原糖期货小涨，受助于美元走软，但供应充裕限制涨幅。阿拉比卡咖啡期货连升第七日。
可可期货盘初受基金买盘提振上扬，但随着买盘枯竭，市场转升为跌，纽约可可市场被7月/10月合约展期交易主导，成交放量。
交易商称，投机客获利了结，以及对冲卖盘拖累市场走低。
纽约7月可可期货 收跌10美元，或0.3%，报每吨3,115美元。7月/9月可可期货价差CCN5-U5一度跌至贴水1美元，为2014年7月以来首次从溢价跌至贴水。
伦敦7月可可期货 收挫11英镑，或0.5%，报每吨2,102英镑。7月/9月合约价差LCCN5-U5收窄至持平，为4月21日以来最窄，周三为溢价5英镑。
ICE-7月原糖期货 收涨0.07美分，或0.6%，报每磅12.12美分。8月白糖期货 收涨1.40美元，或0.4%，报每吨351.50美元。
阿拉比卡咖啡期货 上扬1.4美分，或1%，收报每磅1.357美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收涨13美元，或0.8%，报每吨1,736美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
路透上海1月23日 - 据上海证券报周一报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。 展望今年一季度，在不少基金经理眼中，市场将进入阶段性的“观察期”，基于盈利确定性和估值安全性原则之上的精选个股，成为“蓄势待春生”的主流策略。
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)