纽约期市：阿拉比卡咖啡期货八个交易日来首次下滑，受美元上涨拖累

路透纽约/伦敦6月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五下滑，结束七日连涨，因美元上扬打压，美元强势也令罗布斯塔咖啡期货、期糖及纽约可可期货承压。

在美国公布的数据显示5月就业增长加快后，美元指数 一度大涨1.5%，但之后缩减涨幅，令软商品期货脱离日低。

尽管美元走强令阿拉比卡咖啡期货下滑，但本周该期货劲升7%，为3月中来最大周度升幅。

7月阿拉比卡咖啡期货 收低0.6美分，或0.4%，报每磅1.351美元，在40日移动均线切入位上下游走。

7月罗布斯塔咖啡期货 下滑8美元，或0.5%，报每吨1,728美元，本周升5.9%，为3月中来最强表现。

纽约7月可可期货 收涨1美元，或0.03%，报每吨3,116美元，盘中一度因英镑疲弱而大跌1.6%，至3,064美元。

伦敦7月可可期货 收高10英镑，或0.5%，报每吨2,112英镑。

7月原糖期货 收低0.07美分，或0.6%，报每磅12.05美分，本周为一个月内首次收高。8月白糖期货 收低0.80美元，或0.2%，报每吨350.70美元。(完)

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