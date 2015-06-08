纽约期市：阿拉比卡咖啡期货和原糖期货上涨，受美元疲弱带动

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约/伦敦6月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货走强，受到美元下滑支撑，但市场仍徘徊在上月触及的逾六年最低水准上方，因全球供应充裕以及主要出产国巴西丰收限制了涨幅。
阿拉比卡咖啡期货小涨至三周高位，也受到美元走势带动，在过去九个交易日内有八日收高。可可期货变动不大。
基金展期令美国市场成交放量。
原糖期货上涨，7月/10月合约展期活动令成交大增，7月合约较10月合约贴水扩阔至一个月最大的0.41美分，供应充裕的情况下，市场通常会有这样的走势。
7月原糖期货 收高0.11美分，或0.9%，报每磅12.16美分，未平仓合约周五增至915,738口，为4月10日来最高。
8月白糖期货 收高0.50美元，或0.1%，报每吨351.20美元。
7月阿拉比卡咖啡期货 收高1.45美分，或1.1%，报每磅1.3655美元。
7月罗布斯塔咖啡期货 下滑4美元，或0.2%，报每吨1,724美元。
纽约7月可可期货 收涨3美元，或0.1%，报每吨3,116美元，伦敦7月可可期货 收低2英镑，或0.1%，报每吨2,110英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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