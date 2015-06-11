纽约期市：原糖期货跌至六年半最低，咖啡期货受巴西雷亚尔疲弱拖累走低

路透纽约/伦敦6月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四延续跌势，放量挫至六年半最低，此前巴西雷亚尔走软引发自动卖单，而阿拉比卡咖啡期货也录得三周最大单日跌幅。

可可期货也走软，纽约7月/9月可可期货价差降至合约低点。交易商称，今日为指数基金展期的最后一天，展期活动活跃，美国三大软商品成交均放量。

巴西雷亚尔兑美元 下挫，因巴西央行承诺避免通胀长时间保持高位。巴西是全球最大糖和咖啡出产国。

7月原糖期货 收低0.37美分，或3.1%，报每磅11.64美分，盘中跌至11.61美分，为2009年1月来最低。

咨询公司Agrilion的James Liddiard称，该合约跌穿11.83美分，引发一波止损卖盘，令其在不到一分钟的时间内跌至11.74美分。

7月期权将在周一到期。

8月白糖期货 收低4.20美元，或1.2%，报每吨344.80美元。

9月阿拉比卡咖啡期货 收低4.1美分，或3%，报每磅1.3445美元，今日跌幅为5月21日来最大。

9月罗布斯塔咖啡期货 下滑30美元，或1.7%，报每吨1,727美元。

纽约9月可可期货 收挫31美元，或1%，报每吨3,104美元，伦敦7月可可期货 收低9英镑，或0.4%，报每吨2,087英镑。(完)

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