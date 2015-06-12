纽约期市：原糖期货徘徊在六年半低位之上，可可期货攀升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约/伦敦6月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五基本持稳，在略高于昨日触及的六年半低位的水准盘整。纽约可可期货上扬，因英镑攀升至三周高位。
阿拉比卡咖啡期货基本持平，本周小跌，与上周急升近7%的表现大相径庭。
原糖期价在周四急跌后稍作喘息，美元走软提供一定的支撑。
ICE-7月原糖期货 收涨0.08美分，或0.7%，报每磅11.72美分，周四急跌至2009年1月以来最低11.61美分。7月期权周一到期。
“市场的主要问题是能否升穿12美分，”ABN AMRO Markets的糖经纪部主管James Kirkup表示。
“短期内市场很难升穿12美分，”他补充说，他所指的是全球供应充裕拖累糖价。
8月白糖期货 收涨2.40美元，或0.7%，报每吨347.20美元。
9月纽约可可期货 收涨41美元，或1.3%，报每吨3,145美元，本周上涨1%，连涨第二周。7月伦敦可可期货 收高15英镑，或0.7%，报每吨2,102英镑。
9月阿拉比卡咖啡期货 收挫0.05美分，或0.04%，报每磅1.344美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收涨6美元，或0.3%，报每吨1,733美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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