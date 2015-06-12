纽约期市：原糖期货徘徊在六年半低位之上，可可期货攀升

路透纽约/伦敦6月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五基本持稳，在略高于昨日触及的六年半低位的水准盘整。纽约可可期货上扬，因英镑攀升至三周高位。

阿拉比卡咖啡期货基本持平，本周小跌，与上周急升近7%的表现大相径庭。

原糖期价在周四急跌后稍作喘息，美元走软提供一定的支撑。

ICE-7月原糖期货 收涨0.08美分，或0.7%，报每磅11.72美分，周四急跌至2009年1月以来最低11.61美分。7月期权周一到期。

“市场的主要问题是能否升穿12美分，”ABN AMRO Markets的糖经纪部主管James Kirkup表示。

“短期内市场很难升穿12美分，”他补充说，他所指的是全球供应充裕拖累糖价。

8月白糖期货 收涨2.40美元，或0.7%，报每吨347.20美元。

9月纽约可可期货 收涨41美元，或1.3%，报每吨3,145美元，本周上涨1%，连涨第二周。7月伦敦可可期货 收高15英镑，或0.7%，报每吨2,102英镑。

9月阿拉比卡咖啡期货 收挫0.05美分，或0.04%，报每磅1.344美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收涨6美元，或0.3%，报每吨1,733美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)