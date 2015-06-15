纽约期市：原糖期货跌至六年半最低，可可期货升至数月高位

路透纽约/伦敦6月15日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一跌至六年半最低，受供应充裕及基金卖盘打压，而可可期货逆势升至近九个月高位，因产量忧虑及技术性买入信号。

阿拉比卡咖啡期货受基金卖盘拖累重挫逾3%。

汤森路透核心商品指数 连跌第三个交易日，因油价、铜价和小麦价格下挫。

原糖延续上周跌势，因库存高企、主要出产国巴西收割天气有利以及印度和泰国产量高于预期。

7月原糖期货 收低0.26美分，或2.2%，报每磅11.46美分，盘中跌至11.44美分，为2009年1月来最低。

8月白糖期货 收低2.20美元，或0.6%，报每吨345美元。

伦敦7月可可期货 收高35英镑，或1.7%，报每吨2,137英镑，为9月底来最高。纽约9月可可期货 收升53美元，或1.7%，报每吨3,198美元，盘中升至10月1日来最高的3,203美元。

9月阿拉比卡咖啡期货 收低4.1美分，或3.1%，报每磅1.303美元，9月罗布斯塔咖啡期货 微升1美元，或0.06%，报每吨1,734美元。(完)

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