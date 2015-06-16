纽约期市：原糖期货跌至六年半低位，可可期货触及八个半月高位

路透纽约/伦敦6月16日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至六年半低位，连跌第二日，受累于供应充裕和技术性卖出信号。可可期货续升，触及八个半月高位，受助于跟风买盘。

罗布斯塔咖啡期货攀升，市场关注7月/9月合约溢价攀升至逾一年最高水平。阿拉比卡咖啡期货上扬，但仍深陷保持了三个多月的区间内。

原糖期价延续上周的跌势，因库存高企，最大种植国巴西的天气状况有利于甘蔗收割，印度和泰国糖产量高于预期，以及基金抛售等。

商品贸易行Czarnikow公布的一份报告预计，2015/16年全球糖供应短缺170万吨，之前数年均为供应过剩，与国际糖业组织的预期基本一致。

ICE-7月原糖期货 收跌0.15美分，或1.3%，报每磅11.31美分，略高于日低11.30美分，此为现货月合约自2008年12月以来最低。

8月白糖期货 收跌0.80美元，或0.2%，报每吨344.20美元，盘中触及合约低位344美元。

纽约9月可可期货 收涨37美元，或1.2%，报每吨3,235美元，略低于日高3,241美元。7月伦敦可可期货 收涨10英镑，或0.5%，报每吨2,147英镑。两份合约盘中均升至2014年9月底以来最高。

9月罗布斯塔咖啡期货 收涨20美元，或1.2%，报每吨1,754美元。7月/9月合约溢价LRC-1=R延续升势，触及43美元的高位。7月合约将于周三到期，首个交割通知日在7月1日。

9月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.7美分，或1.3%，报每磅1.32美元。(完)

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