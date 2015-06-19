纽约期市：阿拉比卡咖啡期货在首个交割通知日前跌至三周低点

路透纽约/伦敦6月19日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跌至三周低点，因在7月合约首个交割通知日前生产商锁定价格，而原糖期货跌至六年半最低，因库存庞大及需求疲弱打压。

纽约可可期货遭遇获利了结和技术性卖盘下滑。

9月阿拉比卡咖啡期货 收低1.85美分，或1.4%，报每磅1.3010美元，盘中跌至1.2790美元，为5月29日来最低。

期价下滑是因生产商在下周一7月合约首个交割通知日前沽出合约，锁定价格，他们原本指望价格会从目前低水准反弹，所以等到最后一刻才出手。

9月罗布斯塔咖啡期货 下滑7美元，或0.4%，报每吨1,773美元。

7月原糖期货 收低0.13美分，或1.2%，报每磅11.12美分，盘中跌至11.10美分，为2008年12月来最低。

8月白糖期货 收高3.2美元，或0.9%，报每吨348.60美元。

纽约9月可可期货 收挫30美元，或0.9%，报每吨3,260美元，稍早触及9月来最高的3,299美元。伦敦7月可可期货 收低13英镑，或0.6%，报每吨2,136英镑，盘中升至2,156英镑的合约高位。(完)

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