纽约期市：咖啡期货上扬，白糖/原糖溢价进一步扩阔

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约/伦敦6月24日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周三劲扬，技术性买盘推动阿拉比卡咖啡期货录得逾三个月来最大单日涨幅。现货月白糖合约与原糖合约的价差连续第五个交易日扩阔，因实货需求增加。
原糖和可可期货也走高。
阿拉比卡咖啡期货跳涨，交易商称，因在升穿昨日高位后，市场显示出技术性强势，吸引进一步买盘。
部分看涨期权活动可能激发了市场的正面人气，他们说。
9月阿拉比卡咖啡期货 收涨5.4美分，或4.2%，报每磅1.351美元，录得3月中以来次月合约最大单日涨幅。
9月罗布斯塔咖啡期货 上扬63美元，或3.6%，收报每吨1,818美元。
白糖市场，8月合约溢价LSUQ5-V5继续扩阔，最高触及8.50美元的合约高位，交易商称，受助于中东和非洲的买需。
交易商称，白糖市场的强势使其较原糖合约原本已经很大的价差进一步扩大，8月白糖/7月原糖合约溢价攀升至大约116美元的峰值。
8月白糖期货 收涨7.70美元，或2.2%，报每吨364.30美元，盘中触及近月合约一个月高位366.80美元。
7月原糖期货 收涨0.26美分，或2.3%，报每磅11.51美分
9月纽约可可期货 收涨31美元，或约1%，报每吨3,282美元。9月伦敦可可期货 收高21英镑，或1%，报每吨2,164英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”