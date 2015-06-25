纽约期市：伦敦可可期货从逾四年高位回落，糖期货下滑

路透纽约/伦敦6月25日 - 伦敦可可期货周四从逾四年高位回落，纽约可可期货从九个月高位下滑，因遭遇获利了结，而白糖期货较原糖期货溢价12个交易日来首次下降。

糖期货多数走软，因充裕的供应打压市场跌向上周触及的六年半低点。阿拉比卡咖啡期货持稳，但罗布斯塔咖啡期货下跌。

可可期货受技术性升势带动一度走强，周三纽约和伦敦市场均是开盘低于之前一日低点，但收盘高于之前一日高位。

9月伦敦可可期货 收低10英镑，或0.5%，报每吨2,154英镑，盘中触及2,180英镑，为2011年3月来最高。

9月纽约可可期货 收低14美元，或0.4%，报每吨3,268美元，盘中一度触及去年9月来最高的3,316美元。

糖市场，交易商一直在关注白糖较原糖的溢价LSU-SB1=R不断上升的情况，该溢价今日结束11日连涨，降至近100美元，周三为117美元。

8月白糖期货 收低7.30美元，或2.2%，报每吨357美元，较10月白糖溢价LSU-1=R跌至4.20美元，稍早一度升至9美元。

7月原糖期货 收涨0.01美分，或0.1%，报每磅11.52美分。

9月阿拉比卡咖啡期货 收平，报每磅1.351美元，9月罗布斯塔咖啡期货 下挫19美元，或1%，收报每吨1,799美元。(完)

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