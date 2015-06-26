纽约期市：伦敦可可期货续升至2011年以来最高，咖啡期货涨跌互现

路透纽约/伦敦6月26日 - 伦敦可可期货周五延续升势，触及逾四年最高，纽约可可期货调升至九个月高位，受助于技术性投机买盘。

咖啡期货涨跌互现，在下周首个交割通知日来临前，现货月罗布斯塔咖啡期货溢价升至每吨109美元。期糖也上扬，白糖较原糖溢价向周三触及的2013年高位回升，过去13个交易日中有12日上扬。

软商品市场与商品市场的总体表现基本一致，后者攀升约0.3%。

9月伦敦可可期货 收涨27英镑，或1.3%，报每吨2,181英镑，略低于日高2,189美元，此为2011年3月以来最高。

纽约9月可可期货 上扬54美元，或1.7%，收报每吨3,322美元，盘中升至九个月高位3,333美元。该合约连续第四周收涨。

全球第二大可可生产国加纳产量低于预期继续影响可可市场。

荷银的农业食品和商品分析师Frank Rijkers在一份报告中指出，可可是年初以来唯一一种价格上涨的农业商品。该行上修未来三个月价格预期至3,250美元，未来六个月价格预期至3,100美元，预计今年均价为3,150美元。

罗布斯塔咖啡期货上扬，9月合约 收涨19美元，或1.1%，报每吨1,818美元

阿拉比卡咖啡期货尾盘未落，盘中震荡。9月合约 收跌1.65美元，或1.2%，收报每磅1.3345美元，但本周上扬，为三周来首次。

7月原糖期货 收涨1.3%，报每磅11.67美分，该合约将于下周到期。交投最活跃的10月合约 收涨0.08美分，或0.7%，报每磅11.95美元。

8月白糖期货 上扬2.80美元，或0.8%，收报每吨359.80美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)