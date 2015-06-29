纽约期市：原糖期货受空头回补提振上扬，罗布斯塔咖啡溢价攀升

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透纽约/伦敦6月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一上扬，受助于空头回补，现货月合约较次月合约贴水收窄至一年来最窄水平。
近月罗布斯塔咖啡期货溢价飙升至2012年以来高位，受助于现货价格飙升。
盘初美元 受希腊债务危机提振走强，这重压阿拉比卡咖啡期货，但之后缩减跌幅，因美元转升为跌。可可期货基本持稳。
7月原糖期货 逆转早盘跌势，收涨0.15美分，或1.3%，报每磅11.82美分。该合约将于周二到期。交投最活跃的10月原糖合约 收涨0.12美分，或1%，报每磅12.07美分。
7月/10月合约贴水SBN5-V5收窄至0.22美分，为2014年7月以来最窄。
8月白糖期货 上涨3.90美元，或1.1%，报每吨363.70美元。
9月罗布斯塔咖啡期货 收跌26美元，或1.4%，报每吨1,792美元。7月/9月合约溢价LRCN5-U5攀升至134美元的高位，为2012年2月以来最高。
9月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.05美分，或0.8%，报每磅1.324美元。
9月伦敦可可期货 收涨3英镑，或0.1%，报每吨2,184英镑。9月纽约可可期货 小涨9美元，或0.3%，收报每吨3,331美元，盘中触及九个月高位3,338美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9