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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 02:55 BJT

纽约期市：原糖期货受空头回补提振上扬，罗布斯塔咖啡溢价攀升

路透纽约/伦敦6月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一上扬，受助于空头回补，现货月合约较次月合约贴水收窄至一年来最窄水平。

近月罗布斯塔咖啡期货溢价飙升至2012年以来高位，受助于现货价格飙升。

盘初美元 受希腊债务危机提振走强，这重压阿拉比卡咖啡期货，但之后缩减跌幅，因美元转升为跌。可可期货基本持稳。

7月原糖期货 逆转早盘跌势，收涨0.15美分，或1.3%，报每磅11.82美分。该合约将于周二到期。交投最活跃的10月原糖合约 收涨0.12美分，或1%，报每磅12.07美分。

7月/10月合约贴水SBN5-V5收窄至0.22美分，为2014年7月以来最窄。

8月白糖期货 上涨3.90美元，或1.1%，报每吨363.70美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌26美元，或1.4%，报每吨1,792美元。7月/9月合约溢价LRCN5-U5攀升至134美元的高位，为2012年2月以来最高。

9月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.05美分，或0.8%，报每磅1.324美元。

9月伦敦可可期货 收涨3英镑，或0.1%，报每吨2,184英镑。9月纽约可可期货 小涨9美元，或0.3%，收报每吨3,331美元，盘中触及九个月高位3,338美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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