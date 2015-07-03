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亚洲 | 2015年 7月 4日 星期六 01:59 BJT

纽约期市：罗布斯塔咖啡期货多数收涨，近月合约溢价回落

路透伦敦7月3日 - 罗布斯塔咖啡期货周五多数收涨，但备受关注的近月合约溢价回落，市场交投清淡，因美国市场因假休市。

白糖期货也上扬，可可期货收盘小跌。

罗布斯塔咖啡交易员关注7月/9月合约溢价LRC-1=R，在稍早触及约135美元后回落至95美元附近。

9月罗布斯塔咖啡期货 收涨3美元，报每吨1,748美元。

白糖期货缩量小涨，因预期2015/16年可能最终出现全球供应短缺，这扶助支撑白糖市场。

8月白糖期货 收涨2.80美元，报每吨371.10美元。

伦敦可可期货回落，交易商转向关注季度可可加工数据。欧洲和北美数据将分别在本月14和16日公布。

9月伦敦可可期货 小跌3英镑，或0.1%，报每吨2,181英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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